VIDEO: Morske deklice so nova ameriška sekta

V vrtcu je Caitlin Nielsen povedala, da si želi postati morska deklica, ko bo velika. Vrstniki so jo zaradi tega zasmehovali, a zdaj je 32-letna Caitlin uresničila svoje sanje. Leta 2015 je biologinja pustila službo in se v celoti predala življenju morske deklice. Pod imenom Cyanea vodi delavnice o morskih deklicah in izdeluje velikanske silikonske repne plavuti, ki zanjo niso kostum, temveč prej proteza. »Čutim, da je rep del mene, pravzaprav ga imam za dodatno okončino,« je povedala Američanka. »Včasih se šalim, da nosim protezo, ker sem se rodila z napako – dvema nogama. Kadar snamem rep, se počutim zelo čudno. Nenadoma imam noge in ne vem, kaj naj z njimi počnem. Počutim se skrajno nerodno.«



V Združenih državah je čedalje več ljudi, ki se imajo za morske deklice in dečke. Ti poženejo na tisoče evrov za repe in vsakoletna srečanja za skupinsko plavanje v morju ali bazenih. Največje srečanje je vsako leto v Severni Karolini in se imenuje MerMania. Udeleži se ga na stotine ljudi z vseh koncev Združenih držav. Večina se je nad tovrstnim življenjskim slogom navdušila ob gledanju Disneyjeve risanke o morski deklici Arieli.