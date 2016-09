VIDEO: Mladina seksa v javnosti brez zadržkov: posnetki letošnjega poletja

Tuja država, veliko alkohola, vse naokoli pa lepa dekleta in fantje. Kdo bo vedel, če se malo pozabavam z njim ali njo v javnosti? Saj me ne bo nihče prepoznal, so si verjetno mislili. A ko posnetek nastane, ta hitro obkroži svet.

Tokrat prikazujemo dogajanje na španskih otokih, kjer menda britanska mladina uživa brez meja in se prepušča najrazličnejšim užitkom. Mnoge ujamejo kamere, a jih to očitno niti ne moti.