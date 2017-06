VIDEO: Mladi Brazilec živi kot morski deček

Vsakič ko se Davi Moreira sprehodi do obale, skoraj ustavi promet. Mladi možakar se najraje namaka in predaja blagodejnim sončnim žarkom na sloviti plaži Ipanema, takrat pa začnejo mimoidoči iz žepov in nahrbtnikov vleči fotoaparate ter pametne telefone, da bi posneli prikupnega mladeniča z repom morske deklice. »To je življenjski slog, tako izražam svoje spoštovanje in ljubezen do morja, gre za srečanje dveh svetov,« je pojasnil 22-letni Davi, ki sam sebi pravi morski deček. »V vodi se počutim kot druga oseba.«



Če bi obiskali njegov dom, bi nam predstavil zavidljivo zbirko predmetov z malo morsko deklico Arielo. Kjer se pojavi rdečelasa junakinja iz Disneyjeve risanke, Davi to preprosto mora kupiti. Ima skodelice, majice, figurice in celo posteljnino z morsko deklico. Zaradi svoje nenavadne strasti je pogosto tarča pikrih komentarjev in zbadljivk. »Ljudje se mi posmehujejo, ker sem drugačen. Preprosto se jim smejim nazaj, saj oni so pa vsi enaki,« zabrusi Davi. »S svojim početjem ne poskušam ubežati resničnosti, natanko vem, kako biti odrasla oseba. To početje me preprosto osrečuje in z njim nikomur ne škodujem.« Največ razumevanja mu izkazujejo dekleta, a hkrati priznavajo, da mu malce zavidajo bleščečo opravo. Davi ima kar pet različnih repov in pripadajočih rekvizitov.