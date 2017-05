VIDEO: Mislila je, da se redi. Poglejte, kaj so našli v njenem trebuhu

Ženska iz Tetova na severozahodu Makedonije je zadnjih sedem mesecev opažala, da ji raste trebuh. Ker ni bila noseča, je pomislila, da se je pač poredila. Ko je po strogi dieti tehtnica še vedno kazala, da postaja vse težja in težja, pa je odšla k zdravniku.

Ta je kmalu postavil šokantno diagnozo: v njenem trebuhu je bil 16-kilogramski tumor. »Ko je gospa opazila, da ob dieti ni bilo sprememb, poleg tega pa so se pojavile še težave z dihanjem, se je oglasila pri ginekologu. Šele bolečine in težko dihanje so jo prisilili k temu,« je povedal zdravnik Igor Aluloski z ginekološke klinike v Skopju.

Operacija, pri kateri so ji tvorbo odstranili, je trajala dve uri. Povedali so, da so imeli največ težav z odpiranjem trebuha, saj niso hoteli poškodovati tumorja, ampak so ga iz trebuha želeli izrezati celega.

Pacientkino stanje je stabilno, poročajo tamkajšnji mediji.