VIDEO: Mini kravice so kot kužki

Pred časom je bilo strašansko moderno, če smo si za hišnega ljubljenčka omislili drobnega pujska. Z njimi so se postavljali številni zvezdniki ter se navduševali nad inteligenco teh živali. Zdaj pa prihajajo nove zvezdnice, to so mini krave. Američan Dustin Pillard jih vzgaja na svoji kmetiji v ameriški zvezni državi Iowa. Ima jih že od leta 1995, vendar so šele zdaj postale vroča roba. Dustin je na kmetiji miniaturnih krav Oxen Ridge startal s petimi malimi živalmi in z rejo mu jih je uspelo še zmanjšati, saj so živali danes v povprečju visoke le 84 centimetrov. So predstavnice različnih pasem in različnih barv. Na leto jih proda od 10 do 20, v večinoma gre za kupce iz Severne Amerike, ki jih imajo za hišne ljubljenčke. »Večina izmed njih ima podoben značaj kot psi. Rade imajo priboljške in se preganjajo zunaj,« je povedal Dustin. »Tekajo kot psi, so zelo družabne in mirne. Seveda želijo tudi vašo pozornost.« Pravi, da so njegove živali zelo zdrave, stanejo pa 850 evrov. Dustin prodaja predvsem bikce, ker potrebuje krave za nadaljnjo rejo.