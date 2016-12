VIDEO: Migrant posnel spot in šokiral: Ne plačujem najemnine, hočemo wifi in bele p****

Tudi Italija se spopada z veliko težavami zaradi prihodu beguncev. Pogosto vprašanje pri njih je, zakaj tujci dobivajo hrano, denar in streho nad glavo, medtem ko se nekateri italijanski državljani komaj preživljajo iz dneva v dan. Reper Bello Figo je pred kratkim objavil pesem o tem, da je priseljenec in zato ne plačuje najemnine, to pa je dodobra razkurilo javnost.

Bello Figo je v Italijo iz Gane prišel leta 2004. Njegova besedila so provokativna, izrazje pa tudi. Kjub temu ima velik krog oboževalcev, predvsem mladih, o njem pa pišejo in govorijo tudi glavni državni časopisi in dnevniki. Sporna pesem ima naslov Non Pago Affitto (Ne plačujem najemnine), vsebuje pa denimo tudi te verze: »Ne plačujemo najemnine, daj k***c, saj smo črnci«, »Vsi moji prijatelji so prišli na barki, takoj ko smo prišli v Italijo, smo dobili hišo, avte, p***e«, »Nisem delavec, rok si ne umažem, ker sem že črn«, »Hočemo bele p***e seksati v usta, hočemo wifi, tudi plačo, živim v hotelu s štirimi zvezdicami, ker sem lep, bogat, znan in črn«.

Mnogi pesem razumejo kot brezkompromisni umetniški izraz mladega poeta, nekateri, med njimi tudi Alessandra Mussolini, italijanska političarka in vnukinja Benita Mussolinija, o katerem ne kaže izgubljati besed, pa je bila zaradi pesmi ogorčena in je v televizijski oddaji reperja odkrito napadla.

Kaj pa menite o pesmi vi?