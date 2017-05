VIDEO: Merjasec po parku preganjal otroke

Otroci v enem od dunajskih parkov so se prestrašeno razbežali in poskrili po bližnjem grmovju, ko je na igrišče pritekel – divji merjasec. Njegovo lomastenje so ujele tudi kamere, menda pa ni ušel iz živalskega vrta, temveč iz gozdnatega območja blizu parka.

Patrick Maierhofer iz tamkajšnje policije je povedal, da se v incidentu ni nihče poškodoval, so pa žival s strelnim orožjem usmrtili, saj menda tamkajšnji veterinarji niso imeli dovolj primernega uspavala.