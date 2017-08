VIDEO: Mercedes devet let zapuščen na polju, nato je »oživel«

Mercedesi veljajo za zanesljiva vozila in posnetek iz Estonije dokazuje, da to še kako drži. Tam je lastnik mercedesa w116 2.4D , ki je imel za seboj prevoženih 372.000 kilometrov, pustil na polju, kjer je stal devet let. Nato pa se je zgodil čudež.

Poglejte posnetek in se prepričajte, kako je nemško vozilo dokazalo, da so hvale na njegov račun upravičene.