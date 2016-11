VIDEO: Med varanjem se je ljubimčev penis zataknil v njej

Nekje v Keniji naj bi mož slutil, da ga žena vara. Odšel je do lokalnega vrača, kot je tam v navadi, in ga prosil za poseben napoj. Dal ga je ženi, ki jo je sumil, da mu natika rogove, in kaj kmalu se je zgodilo, pa naj bo to zaradi čarovnije ali česar koli drugega.

Mediji namreč poročajo, da je vagina poročene ženske med varanjem ujela penis ljubimca in ga ni izpustila. Prešuštnica in njen ljubimec sta se poskušala rešiti, a ni šlo. Naposled sta vpila in klicala na pomoč, sosedje pa so prihiteli gledat, kaj se je zgodilo. Oba so odnesli iz hiše, mož radoživke pa je zahteval denar, če se je ljubimec želel rešiti iz primeža vagine. Na koncu so se dogovorili, da bo plačal 15 evrov, vrač pa je poskrbel, da so se mišice sprostile in ljubimčev penis izpustile.

Verjamete, da je res?