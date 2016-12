VIDEO: Med seksom se je zataknil v poročeni ljubimki

Če moralna plat ni dovolj, da bi tega željne odvrnili od varanja, jih ta posnetek gotovo bo. Kenijska ljubimca sta med seksom namreč doživela neprijetno izkušnjo.

Penis moškega se je zataknil v njegovi poročeni ljubimki, zato je par začel klicati na pomoč. Njuni kriki so privabili veliko množico ljudi, nekateri so jima pomagali, drugi pa so se le smejali.