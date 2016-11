VIDEO: Med divjim pretepom nasprotnico slekla in ji razgalila prsi

Čeprav so moški znani po tem, da so bolj agresivni kot ženske, lahko postane v trenutkih, ko je pošteno jezna, vsaka ženska najnevarnejše bitje na svetu. Punci na posnetku, ki naj bi sicer bili prijateljici, sta se očitno sprli in hoteli nestrinjanje rešiti kar s pestmi.

Pretep pa je doživel zanimiv obrat, ko se je ena od njiju odločila svojo nasprotnico sleči in vsem pokazati njene gole prsi. Tisti, ki so si posnetek ogledali, se strinjajo, da je to zelo izvirna borilna taktika ne glede na to, ali je bilo slečeno dekle pri tem v zadregi ali ne.