VIDEO: Manekenke izbulile oči, asistent dobil močno erekcijo

Manekenke, ki so prišle na snemanje, niso niti slutile, kaj so jim pripravili. Moški v zelenem pajacu je poleg odbojnika za svetlobo zelo izstopal, predvsem zaradi vidne izbokline v predelu mednožja. Seveda je šlo za potegavščino, ki so jo pripravili ustvarjalci skrite kamere.

Poglejte, kakšni so bili odzivi mičnih deklet.