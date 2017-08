VIDEO: Mama dveh otrok želi biti živa seks lutka

Cindy Moore (31) iz Velike Britanije si je zadala posebno nalogo. S plastičnimi operacijami, za katere je potrošila na tisoče evrov, želi postati živa seks lutka. Pravi, da se moški ne morejo upreti, da ne bi neprenehoma strmeli v njene prsi, in da je to njena največja motivacija. Ima pa še en cilj, in sicer bi rada izgubila nekaj kilogramov.

Cindy je sicer ponosna mama sina in hčerke, ki jo podpirata na njeni poti.