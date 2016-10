VIDEO: Malček trikrat umrl! »Videl sem mrtvega očeta in nerojena ...«

Včasih življenje piše nenavadne zgodbe. Spoznajte Julio Kemp, ki je skupaj z družino pred 19 leti doživela strašno prometno nesrečo, v kateri je umrl njen soprog Andy. Ona in njej sin Landon sta po čudežu preživela. Njihovo osebno vozilo je bilo namreč tako uničeno, potem ko se je vanj zaletel rešilec, da niti ljudje, ki so priskočili na pomoč, niso videli v avtu ujetega dečka. Šele ko so ugotovili, da iz vozila štrli čevelj, so pomislili da se v kupu razbite pločevine očitno skriva otroško življenje. Landona so nato izvlekli iz pločevine, znakov življenja pri njem pa ni bilo. Bil je v komi.

Reševalno osebje je močno dvomilo, da bi Landon preživel, a deček se je po dveh tednih prebudil iz kome. Zdravniki so celo trdili, da bo za vedno ostal na ravni osemletnika, ko se prebudi iz kome, a namesto tega jim je Landon postregel z neverjetno zgodbo o življenju po smrti.

Julia je namreč oklevala, ali naj sinu takoj pove, da mu je umrl oče, a Landon je to že vedel. Po poročanju CBN je malček na dan nesreče trikrat »umrl«, a so ga reševalci vsakič oživili. Med smrtjo naj bil bi vsakič prišel v raj in tam srečal očeta in njegovega prijatelja, ki je umrl mesec dni prej. »Nobeden od nas ni rekel niti besede, vsi smo samo stali tam,« je povedal Landon. A najšokantnejše je šele sledilo.

»Veš, mama, videl sem tudi tvoja druga dva otroka.« Julia sprva ni vedela, o čem govori, nato pa se je spomnila na svoji nosečnosti, ki sta se končali s spontanim splavom. Tega Landonu ni nikdar omenila. »Vedel sem, da sta to moja brat in sestra, čeprav mi nihče ni govoril o njih. Ko ste v nebesih, to preprosto veste,« je še povedal Landon, prepričan da je tretjič, ko je umrl, srečal celo Jezusa, ki mu je zadal nalogo, naj se vrne na zemljo in širi vero v boga.