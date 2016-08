VIDEO: Mačka posvojila ljubko mini opico

Ljubezen je univerzalno čustvo, kar sta dokazali tudi 16-letna ruska mačka po imenu Rosinka in opičji mladič, ki so mu nadeli ime Fjodor. Malčka je mamica v živalskem vrtu mesta Tyumen zavrgla oziroma ga ni hotela nositi s seboj, zato ga je direktorica Tatjana Antropova odnesla domov.

Mladiček je star komaj tri tedne, mačka direktorice pa ga je doma vzela povsem za svojega. Nosi ga na svojem hrbtu in ga greje, on pa ji krajša čas. Čeprav njuna lastnica pravi, da je postal že malce nesramen, saj je začel gristi in ščipati, so posnetki, na katerih sta oba skupaj, naravnost čudoviti.

Rosinka mora kljub svojim letom zdržati vsaj še en mesece, da bo Fjodor dovolj zrasel in se v živalskem vrtu pridružil drugim kolegom.