VIDEO: Maček je kenguruja

V kratkem se bo 14-kilogramski Omar okronal z laskavim naslovom največje mačke na svetu. Velikan je pasme main coon, ki velja za eno največjih in najstarejših mačjih pasem na svetu. Zgovorno je dejstvo, da je Omar kar trikrat večji od običajnih hišnih mačk. Ne preseneča, da so njegove fotografije obnorele svet, na družabnem omrežju instagram ima več kot osem milijonov sledilcev.



Njegova lastnica Stephy Hirst sploh ni pomislila, da bi lahko bil njen kosmatinec rekordno velik, na to jo je opozoril klic predstavnikov Guinnessove knjige rekordov, ki so to sklepali s fotografij. Sledila je njihovemu nasvetu, ga izmerila in poslala mere na uradno cenitev. Dosedanji rekorder je mačkon iz Velike Britanije, ki je dolg 118,33 centimetra. Stephy je razkrila, da je bil Omar ob zadnjem merjenju dolg 120 centimetrov.



»V resnici se nismo ukvarjali z vprašanjem, ali je najdaljši maček na svetu, ker še vedno raste,« je pojasnila ponosna Omarjeva lastnica iz Melbourna. Mačkona je skupaj s partnerjem Rowanom kupila, ko je bil še mladiček. Velikan za zajtrk pohrusta dve skledici briketov, za večerjo pa prežveči surovo kengurujevo meso. »Omar spi na kavču, ker zaseda preveč prostora, če bi želel spati z nama na postelji. Morala sva ga dati iz spalnice, ker se je vso noč premetaval in zahteval, da ga crkljava.«



Velikanskemu mačkonu delata družbo kužka Penny in Rafiki. A se odlično razumejo, psička sta celo manjša od Omarja, zato med njimi pogosto ni merjenja moči.