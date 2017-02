VIDEO: Luna bo trčila v Zemljo, posledice pa apokaliptične

Jason Barns, znanstvenik z univerze v Idahu, je razkril, da bo Luna nekoč trčila Zemljo, kar bo povzročilo apokaliptične posledice. Luna bo seveda uničena, na Zemlji pa bo trčenje povzročilo pravo opustošenje.

V prihodnosti naj bi se Zemlja vrtela počasneje kot zdaj, Luna pa se ji bo zato približevala in sčasoma vanjo tudi trčila. Nastala bo tako imenovana Superzemlja, pravi Barns. A ne bojte se, to se ne bo zgodilo vsaj še 65 milijard let.

V tem času bo bolj verjetno, da bo Sonce tako Luno kot tudi Zemljo tako rekoč pogoltnilo, saj se bo spremenilo v rdečo orjakinjo. To se bo zgodilo v naslednjih nekaj milijardah let, ko se bo naša osrednja zvezda razširila in uničila večji del osončja.