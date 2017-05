VIDEO: Krvavi šok za pornoigralko! Tega med snemanjem ne bo več počela

JOK IN KRI

Plavolasa lepotica in pornoigralka Molly Cavalli je na snemanju doživela grozljivo izkušnjo. Snemala je oglas v kletki med morskimi valovi, okrog nje pa so plavali morski psi. Molly je uživala v snemanju, misleč, da je na varnem, a se je motila. Ko je hotela iz kletke, jo je morski pes ugriznil v nogo.

Solze in kri

Molly je ob pogledu na kri in rano seveda zajokala, a k sreči so ji zdravniki takoj priskočili na pomoč in kmalu je na družabnem omrežju sporočila, da je z njo vse v redu.