VIDEO: Krvavi selfi (samo za 18+)

Indijska šolarka, stara 16 let, se je skušala posneti ob razglednem kolesu, kot jih imajo v lunaparku. Toda stopila je preblizu in v kolesje so se ujeli njeni lasje. Sila je bila tako močna, da je ubogo dekle skalpiralo. Stroj se je sicer ustavil, a dekle na glavi skoraj ni imelo las ...

Tuji mediji poročajo, da se je zgodilo v indijskem mestu Baraut in da nesrečnica po hudi nesreči okreva v bolnišnici.