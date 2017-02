VIDEO: Krvava poroka: za nevesto vstopil v cerkev in začel streljati

Posnetki s porok so po navadi prijetni spomini na srečen dan v življenju zaljubljenega para, ta mladoporočenca pa se bosta svoje poroke spominjala z grozo. Takoj ko je v cerkev stopila nevesta, je za njo prišel tudi neki moški, izvlekel pištolo in začel streljati.

Svati so začeli bežati na vse strani, medtem ko je moški streljal na nevestinega očeta in kričal: »Najel si ljudi, da so ubili mojega očeta!«

Napadalec je ranil tri osebe, ki so jih takoj prepeljali v bolnišnico, na srečo pa ni nikogar ubil.