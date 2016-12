VIDEO: Krohotali se boste: tako Bosanci opevajo golfa dvojko

Če še niste slišali za bosansko skupino Sateliti, si boste to ime zdaj gotovo zapomnili. Oče in sin, ki sta poznana po že kar nekaj pesmih, sta med drugim izdala tudi pesem, v kateri opevata priljubljeni avtomobil.

Gre za črnega golfa dvojko, v katerem člana skupine rada prevažata lepa dekleta. In dokler imata ta avto, jima punc ne bo manjkalo, sta prepričana … Ob značilni glasbi in paru, ki vas preprosto ne more pustiti hladnih, je uspeh zagotovljen.

Njun uradni videospot je na youtubu sicer objavljen že od lani, vendar pa je ponovno začel krožiti po družabnih omrežjih. Nabral si je že več kot 1,3 milijona ogledov.