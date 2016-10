VIDEO: Kričala na policiste in se povozila z lastnim avtom

Govorice o tem, da so ženske slabe voznice, so večinoma le neprijazni predsodki, vendar pa jih obstaja nekaj, ki si takšen naziv res zaslužijo.

Voznico na posnetku so policisti ustavili zaradi rutinske kontrole in pri tem doživeli pravi šok. Ženski je namreč uspel prav nenavaden podvig: z lastnim avtom se je povozila in obležala na cesti, možje v modrem pa so lahko ob tem le brez besed strmeli.