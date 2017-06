VIDEO: Kot v pravljici: pet povsem drugačnih plaž

Na svetu obstaja toliko lepih in nenavadnih krajev, za katere je resnično škoda, da jih ne bomo nikoli videli v živo. Te plaže so namreč tako edinstvene, da jih boste le stežka pozabili ... Če si jih ne morete privoščiti, preostane le, da globoko vdihnete, pogledate v zaslon in začnete sanjariti ...

Skrita plaža, otok Marieta, Mehika

Vir: YouTube

Gre za edinstveno in izredno privlačno plažo. Le zgodba o tem, kako je nastala, ni najbolj romantična. Mehiška vlada je omenjeno področje uporabljala za preizkušanje bomb in detonacije so podrle del pečine. Tako je oblikovana še danes. Po pisanju turističnih vodnikov je sončenje na njej posebno doživetje.

Svetleča plaža, Maldivi

Vir: YouTube

Pravijo, da je kot nočno nebo, prekrito z zvezdami. Voda je ponoči tako bleščeča, da je težko odmakniti oči od nje. Fitoplankton v njej namreč oddaja svetlobo, če je vznemirjen. Romantična destinacija ...

Plaža z vročo vodo, polotok Coromandel, Nova Zelandija

Vir: YouTube

Geotermalna izvirska podzemna voda ustvarja mehurčke, podobne tistim v džakuziju. Njena temperatura je okoli 60 stopinj. Obiskovalci izkopljejo majhne bazene v pesku, jih napolnijo z vodo ter uživajo.

Zelena plaža, Papakolea, Havaji

Vir: YouTube

Na prvi pogled se zdi, da gre za plažo prekrito z mahom, a ni ravno tako. Svetlo zelena barva peska izvira iz zelenega minerala olivin, ki ga je ustvaril tamkajšnji vulkan.

Puščavska plaža, narodni park Lencois Maranhenses, Brazilija

Vir: YouTube

Posebnost, saj se plaža ne nahaja ob morju, ampak sredi puščave. Obdaja jo popolnoma bel pesek. Najboljši čas za ogled te zanimivosti je od maja do septembra, ko je vse polno življenja, saj so vidne tudi ribe. Potem se laguna postopoma posuši, februarja pa se znova začne polniti z vodo ...