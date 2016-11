VIDEO: Kot atrakcija? Zabaviščni park zamrznil 5000 rib

Zabaviščni park Space World na Japonskem je moral zapreti vrata in začeti taliti ledeno ploskev, v katero so zamrznili 5000 rib. Taljenje bo trajalo kakšen teden, vodstvo parka pa bo za mrtve ribe pripravilo spominsko slovesnost.

Drsališče na jugozahodu Japonske v mestu Kitakjušu so odprli 12. novembra, v nedeljo pa so ga zaprli. Ribe so pustili zmrzniti in jih uporabili kot nekakšen dekorativni učinek. »Na nas so se vsule kritike, da ni prav, ker smo uporabili živa bitja in dopustili, da je šla hrana v nič. Ribe so bile mrtve, še preden smo jih zamrznili v drsalno ploskev, in jih nismo pomorili sami,« za AFP povedal tiskovni predstavnik parka Kodži Šibata.

Tošimi Takeda, generalni direktor zabaviščnega parka, je za CNN poudaril, da je bil namen uporabnikom drsališča ob zabavi ponuditi tudi možnost, da se kaj naučijo o ribah. »Načrtujemo spominsko slovesnost za ribe, povabili bomo šintoističnega meniha, kar smo nameravali, že preden so nas kritizirali,« je še dodal.