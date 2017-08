VIDEO: Korenček je vrnil zaročni prstan

Daljnega septembra 2004 je Mary Grams izgubila svoj dragoceni zaročni prstan. Kanadčanka je delala na družinski kmetiji, ko ji je diamantni prstan padel na tla in izginil. Nesrečnica je dragoceni kos nakita iskala več dni, a ga žal ni našla. No, po skoraj 13 letih ji je sreča vendarle priskočila na pomoč, in to na spektakularen način. Njena snaha je na vrtu izpulila nenavaden korenček, ko ga je pobliže pogledala, pa je presenečena ugotovila, da ga oklepa prstan.

13 let je bil zakopan na družinskem vrtu.

»Nekaj sem šla iskat na vrt in sem zagledala plevel. Pograbila sem ga in vmes kihnila, takrat mi je prstan padel na tla,« se izgube pred leti spominja danes 84-letna Mary. Nosila ga je vse od 1951., to je eno leto pred poroko z Normanom. »Vse sem preiskala, bila sem na kolenih, a ga nisem našla. Ne razumem, morda se je odkotalil, ne vem, kaj se je zgodilo.«

Možu ni nikoli povedala, da ga je izgubila, namesto tega je kupila podobnega v upanju, da ne bo opazil. »Nisem mu želela povedati, ker sem bila prepričana, da bo ponorel.« Čez čas se je družina odselila, a je obdržala vrt na stari kmetiji, saj je bil v njihovi lasti več kot sto let. Snaha Collen Daley je o najdbi med nabiranjem korenja povedala: »Vedela sem, da mora pripadati babici ali tašči, ker drugih žensk na kmetiji ni bilo. Vprašala sem moža, ali ga prepozna, pa je rekel, da je to zaročni prstan njegove mame.« Mary je bila presrečna, ker je dobila prstan nazaj.