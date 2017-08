VIDEO: Komaj so ju zaustavili in preprečili seks v živo

Jutranja oddaja The Kyle and Jackie O Show v Avstraliji pritegne veliko pozornosti, saj se v njej samski moški in ženske srečajo pred kamero, kjer se morajo tudi sleči. A pravilo veleva, da pred kamero ne smejo spolno občevati. V oddaji jim povedo, da jim lahko ponudijo pisarno ali stranišče v prvem nadstropju, kjer lahko počnejo, kar želijo.

No, zelo zagreta striptizeta Yasmin (26) in gasilec Azan (24) pa bi skoraj prekršila pravila. Ona se je takoj ob prihodu v studio povsem slekla, voditelj pa je dejal, da nima niti ene dlake na telesu. Takoj nato je pograbila gasilca in ga začela poljubljati. Stopnjevalo se je do posredovanja televizijskih delavcev.

Gasilec Azan je po tem, ko je ona dejala, da bi takoj seksala z njim, odvrnil: »Kondome imam v avtu.«