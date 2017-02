VIDEO: Komaj 16 jih ima, pa je visok 235 centimetrov

Na ugledno mednarodno akademijo Spire Institute v mestu Geneva, ameriška zvezna država Ohio, se je vpisal 16-letni Robert Bobroczki. Najstnik je visok 235 centimetrov in lahko postane najvišji igralec, kar jih je zaigralo v zgodovini lige NBA. V Romuniji rojen mladostnik je zaradi višine videti neresničen. Ne nazadnje je že pri 12 letih meril neverjetnih 213 centimetrov, čeprav se mu je v zadnjih letih hitrost rasti nekoliko umirila, je na dobri poti, da postane 18. človek, ki bo višji od 245 centimetrov. Seveda ima njegova telesna teža kar nekaj težav z dohitevanjem njegove rasti, saj tehta le 86 kilogramov. Robert trenutno pili svoje sposobnosti na košarkarskem igrišču, če mu bo uspelo priti v NBA, potem bo prva naloga pridobiti telesno maso.



O njem se je razvedelo pred leti, ko je na spletu zakrožil njegov posnetek, na katerem je pravi gigant v primerjavi z vrstnikom. Takrat je pritegnil pozornost Bobbyja Bossmana, direktorja inštituta Spire, ki je z njim navezal stik. »Smešno, ampak vse se je začelo na facebooku,« se spominja Bobby. »Pred letom dni smo z njim in njegovo družino vzpostavili kontakt. Zaupali so nam, prišel je na obisk v Ameriko, in zdaj je tukaj. Na naši šoli je tri mesece, živi v kampusu.« Njegov oče Žiga je bil profesionalni košarkar, ki je igral za romunsko reprezentanco. Skupaj z njegovo mamo sta se preselila v Združene države, da bi mu pomagala na košarkarski poti. Svojo prvo tekmo za šolo je zaigral 12. januarja, izgubili so, a je igral le nekaj minut. Zdaj se poskuša privaditi na ameriški način igranja košarke. V roku enega leta naj bi že zaigral kot stalni član prve postave. Strokovnjaki za košarko so presenečeni, kako dobro zna metati na koš, in zato prepričani, da se bo uvrstil med najuspešnejše igralce vseh časov. Trenutno dela vaje za moč, da se bo lahko hitreje gibal po igrišču. Najvišji igralec košarke na svetu je 238 centimetrov visok 29-letni Paul Strugess iz Anglije.