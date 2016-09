VIDEO: Kolesaril po dimniku 256 metrov nad tlemi

Da smo ljudje različni, drži kot pribito. Velika večina bi s kričanjem preglasila najbolj natreniranega opernega pevca, če bi nas postavili na 256 metrov visok industrijski dimnik. A Romun Flaviu Cerenscu ne spada med večino. Gre za strastnega ljubitelja adrenalina, zato je svoje potikanje po vrhu dimnika začinil z vožnjo z monociklom. Dimnik v romunskem mestu Targu Jiu ima približno 90 centimetrov širok opečnat rob. Flaviu se je dobro zavedal, da bi padec v katero koli smer pomenil gotovo smrt.



To pa ni vse, neustrašni akrobat je svoj podvig posnel, z monociklom je večkrat obkrožil dimnik, nato pa še malce skakal čez kovinske stebre, ki dajejo strukturi trdnost. Sledil pa je najbolj tvegan del pustolovščine, ko se ne premika s pritiskanjem na pedala, temveč s potiskanjem kolesa s podplatom, tako imenovana hoja po kolesu. Video je objavil na spletu. Da ga ni strah višine, dokaže tudi s hojo po omenjenih kovinskih stebrih, na katere se obesi in visi nad globino z močjo golih rok. Ker se ob tem snema, pomeni, da se drži zgolj z eno roko, ko zre v prepad pod seboj. Med snemanjem podre kos lesa in lahko vidimo, kako dolgo pada do tal.



Flaviu je po poklicu profesionalni žongler in akrobat na monociklu, ki je v Romuniji pravi zvezdnik in redno nastopa. »Z monocikli se vozim od 12. leta, še posebno sem se izuril za vožnjo po ozkih in visokih stvareh,« je pojasnil. »Za podvig, kakršen je vožnja po dimniku, se je treba še sprostiti in imeti ves čas oster pogled.« Za visenje na eni roki se je odločil, potem ko je približno 20-krat prečkal kovinsko strukturo. »To je bilo nedvomno moje najvišje visenje na eni roki, a v resnici ni bilo nič bolj zahtevno od prejšnjih. Ko sem našel dober oprijem, sem se odločil, da preizkusim.«