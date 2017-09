VIDEO: Ko so odprli grob, so šokirani obstali

Med arheološkimi izkopavanji na otočju Guernsey v Rokavskem prelivu so arheologi odkrili grob, ki se jim je sprva zdel kot poslednje počivališče enega od otočanov. No, ko so malce podrobneje pogledali, pa v njem niso našli človeških ostankov, temveč ostanke pliskavke, vrste delfina.

»To je zelo nepričakovano. Nismo prepričani, kako naj se odzovemo, to je pravo presenečenje,« je za The Guardian povedal arheolog Philip de Jersey. Grob se namreč nahaja na otočku Chapelle Dom Hue, ki je z otokom Guernsey povezan samo ob oseki. V 14. stoletju so ga uporabljali kot nekakšno zatočišče za tamkajšnje menihe.

Še najbolj skrivnostno je vprašanje, zakaj je bila pliskavka pokopana na otoku, kjer je res malo prostora. Če bi šlo za nepomembno truplo, bi ga gotovo odvrgli v morje, ki je od groba oddaljeno le kakšnih deset metrov, predpostavljajo znanstveniki. »Če so jo pojedli ali pa samo ubili, čemu bi jo pokopali? Ta, ki je kopal luknjo zanjo, pa se je še potrudil, da je pravilne oblike,« je zmeden Jersey.

Žival je bila morda obložena s soljo in pripravljena za uživanje, po drugi strani pa bi lahko bila nekakšen hišni ljubljenček menihov, ugibajo. Morda pa je imela pliskavka zanje celo kakšen verski pomen.