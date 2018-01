VIDEO: Ko se sleče, ljudje bežijo vstran

Sari Geurts (26) so pri 10 letih ugotovili ehlers-danlosov sindrom. Gre za moteno tvorbo kolagena, ki ni pomemben le za sklepe, kosti in kožo, temveč tudi za žile in organe. Ta povzroča, da se na njeni koži pojavljajo strije veliko prehitro. »Vsaka nepopolnost, ki jo imaš, je individualna in govori zgodbo o tebi, o tem kdo si v boju in potovanju, na katerem si bil,« je povedala Sara za TV Barcroft.

Povedala je, da se je po svojem 20. letu sprijaznila s svojim telesom in ga začela imeti rada, upa pa tudi, da bo pokazala drugim ljudem z enako težavo, da so lahko prav tako lepi.