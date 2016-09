VIDEO: Ko boste videli to prijateljstvo, boste jokali

Ganljivo srečanje dveh majhnih otrok po enem letu je raznežilo že mnoga srca in se bliskovito razširilo po spletu.

Hannah (4) in Dawson (3) sta se spoprijateljila v eni od sirotišnic, nato pa je deklico posvojila družina iz Teksasa. Sharon Sykes, njena mama, ki je posnetek tudi objavila, je opazila, da je med njima nastala posebna vez. »Ko smo med procesom posvojitve prišli v sirotišnico in sem videla, kako blizu sta si, sem pomislila, da fantka preprosto ne moremo pustiti na Kitajskem,« je povedala za Fox 4.

Skrbna posvojiteljica se je vrnila v rodni Lewisville in začela še zanj iskati družino. Prek facebooka je sprožila akcijo in kmalu našla Chrisa in Amy Clary, ki že imata tri otroke, potem pa sta se odločila, da za svojega vzameta še kitajskega dečka.

Birokracija jim je sicer vzela nekaj manj kot leto dni, a v trenutku, ko sta si Hannah in Dawson lahko spet skočila v objem, je bilo vse poplačano. Srečala sta se na letališču v Dallasu. »Objela sta se kakšnih štiristokrat in sploh nista nehala,« je povedala Amy.