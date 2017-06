VIDEO: Kamera vse posnela: pred očmi množice vlak zbil dekle

Uporabljate slušalke, ko ste udeleženi v prometu? Razmislite, ali je to dobro. Iz prve roke vam to lahko odsvetuje ženska iz Mumbaja. Medtem ko je prečkala progo, je imela slušalke v ušesih in očitno ni ne videla ne slišala vlaka. Zakorakala je čez tire, ko je sprevidela, da ji prečkanje ne bo uspelo, pa je obstala, si pokrila oči in le čakala na udarec.

Vlak je 19-letnico Pratiksho Natekar zbil na tla, na srečo pa poškodbe niso bile usodne. Še več, bila je le lažje poškodovana.