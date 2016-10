Drugi kraji, drugi običaji. To bi lahko rekli o lastniku nekega podjetja na Kitajskem, ki od svojih delavk zahteva, da ga vsako jutro ob prihodu v službo poljubijo.

Kitajec pravi, da na ta način boljša odnose med nadrejenimi in delavci. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so delavke sprva oklevale, a so nato popustile, saj se bojijo, da bi izgubile službo.