VIDEO: Kako je roditi sredi ulice? Ta ženska ve

Na ulici kitajskega mesta Nančang se je 1. oktobra zgodilo nekaj, kar se ne vsak dan. Noseča ženska je legla na tla, saj otročiček ni več zdržal v njenem trebuhu. Rodila je sredi ulice, pomagali so ji mimoidoči. Reševalci so prispeli na kraj šele po porodu.



Ker se je zgodilo na kitajski državni praznik, so ji predlagali, naj da otroku ime kar po prazniku.

Pregnant woman unexpectedly gives birth on street in Nanchang, on China's National Day. Passer-by suggests she names the baby "National Day" pic.twitter.com/ulFQGac1ea — China Xinhua News (@XHNews) October 5, 2017