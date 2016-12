VIDEO: Jokali boste kot dež: srce je podaril štiriletni deklici

Leta 2013 je komaj sedemletni Lucas umrl v bolnišnici. Njegovo mamo Heather je izguba sina povsem potrla, vendar je sprejela težko odločitev in sinove organe darovala. Medtem je na novo srče čakala štiriletna deklica Jordan. Imela je prirojeno srčno napako in njeno življenje je viselo na nitki, le novo srce bi ji rešilo življenje.

Lucasovo srce je bilo ustrezno in čez čas so se srečale Jordan in njena mama ter Heather, mati pokojnega Lucasa. Oglejte si video, ostali boste brez besed.