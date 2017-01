VIDEO: To je vila za 235 milijonov €

Na trgu je najdražja hiša v zgodovini Združenih držav Amerike; gre za sodobno gradnjo na Bel Airu v Los Angelesu, ki je menda vredna poštenih 235 milijonov evrov. Njen lastnik in oblikovalec je milijonar Bruce Makowsky, ki prodaja ženske torbice. Prejšnja rekorderka v ceni je bila megarezidenca Manalapan na Floridi, kupca je našla za 184 milijonov evrov.



Nova rekorderka je velika 3500 kvadratnih metrov, opremljena je z ročno izdelanim unikatnim pohištvom, ima 12 sob, 21 kopalnic (le zakaj toliko?!), tri kuhinje, dvorano za bovling, kinodvorano, velikanski bazen z barom in celo sobo s sladkarijami, kjer je za kar 180.000 evrov najrazličnejših bombončkov in drugih sladkih dobrot. V ceno so vključeni tudi 28 milijonov evrov vredna zbirka avtomobilov, 130 umetnin in helikopter, ki lahko pristane na strehi rezidence. Za nakup se bojda že zanima pol ducata premožnežev.



Srečni kupec bo imel v ceno vključene tudi plače sedmih zaposlenih na posestvu, ki bodo zanj delali dve leti, nato pa jih bo moral plačevati sam. Bruce, ki je zaslužil s preprodajo ženskih torbic, je v zadnjih šestih letih prodal že šest pregrešno dragih rezidenc. Da bi oblikoval in gradil megahiše, se je domislil, ko je opazoval, koliko denarja so bogatuni pripravljeni vložiti v jahte. »Danes lahko ljudje dajo 300 milijonov za plovilo, ki ga uporabijo osemkrat na leto,« je pojasnil. »Nato pa živijo v denimo 30 milijonov vrednem domu.« Ker zanj to nima pravega smisla, je začel graditi superdomove. Hišo, ki je zdaj na trgu, je skupina 250 ljudi gradila več kot štiri leta. Bruce je poskrbel za prav vsako podrobnost, med drugim za vsebino obeh vinskih kleti, v katerih je na stotine steklenic šampanjca. »Več kot polovico življenja preživimo doma, zato mora biti dom popolna oaza,« je prepričan.