VIDEO: Je to šala? Sta to nova zmagovalca X Factorja?

Na otoku so v šovu X Factor že izbrali finaliste. Čeprav je večina med njimi res dobrih pevcev, pa v oči bodejo trije, ki že sprožajo obilo polemik. Med temi, za katere mnogi ne vedo, kaj bodo počeli med najboljšimi dvanajstimi izvajalci, sta duo Ottavio in Bradley in Honey G.

Dvojec je v oddaje v živo povabil Louis Walsh, ki je sicer znan po tem, da rad da priložnost drugačnim in posebnim talentom, raperko Honey G, ki pravi, da je naslednja Missy Eliot, pa je pod svoje okrilje vzela Sharon Osbourne.

Po izbiri tekmovalcev sodeč, tudi letos poleg dobrih pevcev ne bo manjkalo točk, ki se jim bodo lahko gledalci od srca nasmejali.