VIDEO: Je to najboljši oče na svetu?

Alex in Ash med akcijo. Foto: youtube

Ste navdušeni, ko vaši otroci izvajajo razne športne vragolije? Ash (41) vsekakor je. Njegova devet let stara hči trenira gimnastiko in na orodjih je res spretna. Pri izvajanju rutin, predvsem na domačih treningih, se ji je oče pridružil in poskušal hčer posnemati. Treba je priznati, da je očka res vztrajen, njegov trud pa se mu poplača s skoraj odlično izvedeno vajo.

Čeprav so pristanki 41-letnega Asha videti precej boleči, pravi, da se je resno poškodoval le enkrat.

Več pa na spodnjem posnetku, ki vas bo zagotovo navdušil.