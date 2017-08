VIDEO: »To je mutant, ki se je izgubil na Zemlji«

Le mislimo si lahko, kaj se je po glavi podilo ženski, ki je na Tajvanu naletela na nenavadno in bizarno bitje, za katerega so nekateri že prepričani, da ni zemeljsko. »Še nikoli nisem videla kaj takšnega,« je dejala Huang Meilan, ki je posnela misteriozno bitje.

»Bilo je zares čudno. Nekateri so že razvili razne teorije o tem, kaj bi to lahko bilo.« Nekateri so zapisali, da gre za parazitski stvor, drugi pa pravijo, da gre za mutirano bitje. Tisti z najbolj burno domišljijo pa pravijo, da gre za mutirano bitje, ki se je najverjetneje izgubilo na Zemlji.