VIDEO: To je karma: razbil izložbo, nato ga je zbil avto

V poljskem mestu Lubliniec so nadzorne kamere posnele hud primer vandalizma. Neki moški je sredi belega dne razbil izložbo trgovine. Vmešal se je naključni mimoidoči in huligana poskušal pomiriti, a je dobil nekaj udarcev še sam, zato se je raje umaknil in poklical policijo.

Preprosto: karma

Kar je sledilo, pa je bila, milo rečeno, karma. Vandal je imel dovolj in se je odpravil čez cesto, a ni preveril, ali lahko to stori varno. Zbil ga je avtomobil in končal je v bolnišnici.

Čaka ga še kazen za uničevanje lastnine. Na Poljskem je za tovrstni kriminal zagrožena zaporna kazen do pet let.