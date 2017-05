VIDEO: Japonski ribiči odslej tudi budilke na klic

Za marsikoga je jutranje prebujanje velik izziv, ki mu niso kos niti najbolj vztrajne budilke. Ne nazadnje so jutranje minute spanca najbolj sladke in dragocene, še posebno če nas čaka naporen delovni dan. Japonski ljubitelji jutranjega dremeža imajo zdaj na voljo nenavadno storitev, ki jim bo dala energije in spodbude, da skočijo iz postelje. Vsako jutro jih osebno na mobilni telefon pokliče čisto pravi ribič, ki takrat pluje po morju.



Pobudnik te akcije je organizacija Japonski ribiči, katere cilj je, da bi ta poklic približala širšim množicam. Pri projektu sodelujejo ribiči iz okrožja Sanriku, ki velja za eno izmed treh najbolj bogatih ribolovnih območij na svetu. Uporabniki storitve se morajo predhodno registrirati in zapisati, kdaj bi radi bili prebujeni. Potem ko se bodo oglasili na klic, bo ribič z njimi spregovoril nekaj spodbudnih motivacijskih besed in povedal, kako uspešen ulov je imel. Storitev je brezplačna, uporabniki pa lahko celo izbirajo s seznama ribičev, kdo jih naj pokliče. Vsak je predstavljen s fotografijo, svojim delovnim časom in posnetkom glasu.



Večina ribičev, ki sodelujejo v akciji, se zbudi okrog tretje ure zjutraj in do šeste že končajo večino dela. Odkar prebujajo ljudi, se je zanimanje za ribarjenje močno povečalo, kar je zelo dobra novca, saj gre za panogo, ki so se je mladi v velikem loku izogibali, čeprav je ribolov eden najstarejših poklicev v državi. Tako pač je, po jutru se dan pozna.