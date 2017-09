VIDEO: Jamo vrgli v zrak, iz nje prišla ogromna anakonda

Ogromno anakondo, daljšo od 10 metrov in težko okoli 400 kilogramov, so odkrili na gradbišču na severu Brazilije. Gradbinci so jo našli po eksploziji v jami v zvezni državi Pará.

Če sodimo po sliki, je pritrjena na žerjav, kar je med mnogimi uporabniki družabnih omrežij sprožilo ogorčenje. Prepričani so, da so jo pokončali, namesto da bi jo pustili v njenem naravnem okolju. Obstajajo celo informacije, da naj bi jo celo uro pretepali.

»Nisem prepričan, ali gre res za pravo kačo, če pa, potem je res škoda, da so jo ubili. Tako velika kača bi verjetno imela dolgo življenjsko dobo, zato je škoda, da so jo pokončali,« je napisal neki uporabnik.

Svetovni rekord največje kače na svetu trenutno pripada Medusi, kači iz Kansas Cityja, ki je daljša od sedmih metrov.