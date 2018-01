VIDEO: Izredno stanje zaradi poceni nutelle

Francoska veriga supermarketov Intermarche se je odločila svojim zvestim kupcem ponuditi priljubljeni lešnikov namaz po izredno ugodni ceni. Nutello so znižali za 70 odstotkov, vendar si vodilni niso niti predstavljali, kakšno izredno stanje bo nastalo zaradi tega.

Nekateri kupci so več ur čakali pred vhodom v trgovino, ko pa so se odprla vrata, je nastal pravi kaos. Ljudje so se prerivali, pretepali, tekle so solze in kri, nekaj kupcev je bilo poškodovani, poroča BBC.

Nutello so razprodali v 15 minutah …