VIDEO: Izgubljena krava presenetila hrvaške voznike

Tega naši sosedje gotovo niso pričakovali. Sredi ceste jih je presenetila krava, ki se ni in ni želela umakniti ...

»Vozili smo se proti Veliki Mlaki, ko se je pred nami prikazala krava. Presenečeni smo bili, a njej ni bilo nič mar,« je povedal eden izmed voznikov. Zaradi zmedene živali so precej upočasnili vožnjo, kravi pa ni bilo do tega, da bi se umaknila s ceste, poroča portal 24sata. Morda se je po zabavi vračala domov, so se pošalili.