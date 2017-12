VIDEO: Izgubil pravo bogastvo, pa je imel odgovor na majici

Alberto iz Španije si bo za vedno zapomnil odgovor na vprašanje, kdo je Steve Rogers v filmu Maščevalci (The Avengers), ki so mu ga postavili na kvizu Ahora Caigo (to bi lahko prevedli kot 'Zdaj razumem' ali 'Zdaj mi je jasno'). Točen odgovor bi mu prinesel okoli 100.000 evrov.

Med tremi ponujenimi odgovori so bili: doktor, gospod in kapetan. Alberto odgovora ni vedel, čeprav ga je gotovo že neštetokrat videl. Na njegovi majici je namreč pisalo Steve Rogers je Kapetan Amerika.

Poglejte si razplet.