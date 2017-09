VIDEO: Iz penisa so mu odstranili 26 magnetkov

11-letnika iz Kitajske so morali operirati iz prav nenavadnega razloga. V penis si je namreč dal 26 okroglih magnetov, poroča Daily Mail. Magnetu so se potem spojili v dve vrsti v njegovih sečnicah, kar je povzročilo krvavitve in seveda hude bolečine.

Fantek je to storil iz radovednosti.

»Vsak magnetek je imel premer okrog tri milimetre,« je pojasnil Vang Jongbiao, pediater, ki je dečka operiral.