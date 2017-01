VIDEO: Imate radi pse? Potem morate videti tole

Boter psov je vzdevek, ki si ga je prislužil 45-letni Rakesh Shukla, direktor uspešnega tehnološkega podjetja iz Indije, kjer je ustanovil in vodi najnaprednejše zavetišče za pse na svetu. Še več, osebno skrbi za 735 zapuščenih psov.



Zgodba zavetišča se je začela pred desetimi leti, ko je z ženo ustanovil uspešno podjetje in obogatel. Čeprav je bil obkrožen z dragimi avtomobili, ni bil srečen. Šele leta 2009 se mu je življenje obrnilo na bolje, ko je spoznal prelepo zlato prinašalko. »Prišla sva domov in skrila se je za vogal. Bila je prestrašena, a sem videl, da mi je želela zaupati,« se spominja Rakesh. »Nenadoma sem začutil svoje poslanstvo, kar dlake so se mi naježile, ko sem spoznal Kavjo. Od takrat sem točno vedel, zakaj sem tukaj.« Tri mesece pozneje je imel še enega psa, psičko Lucky. Našel jo je premočeno in izčrpano na ulici in jo odpeljal domov. V naslednjih tednih je pripeljal domov vsakega zapuščenega psa, ki ga je našel na ulici. Kmalu jih je bilo toliko, da je ženi prekipelo, zato jih je preselil v službene prostore – zgornje nadstropje pisarniške stavbe je spremenil v pasje zavetišče.



Po letu 2011, ko so v njegovem Bangaloreju množično postrelili potepuške pse, je zgrožen ustanovil organizacijo za zaščito psov Glas potepuških psov, leto pozneje pa je kupil zemljišče v sosednjem mestu in ustanovil sodobno in prostorno zavetišče. Večina kosmatincev je starih ali bolnih, nekatere pa so gospodarji preprosto zapustili. Nazadnje jih je v zavetišču bivalo 735, za katere je skrbelo 10 zaposlenih, ki so jim vsak dan postregli z 200 kilogrami piščancev in 200 kilogrami riža. Prav tako so deležni stalne veterinarske oskrbe. Na dan ga zavetišče stane do 720 evrov, vendar ne namerava odnehati.