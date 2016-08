VIDEO: Imate radi gumijaste bombone? Minilo vas bo ...

Gumijasti bomboni – nekateri jih preprosto obožujejo, drugi sovražijo. Po ogledu spodnjega posnetka obstaja velika verjetnost, da boste bližji tistim, ki jih sovražijo, zato se raje dobro pripravite.

Posnetek namreč prikazuje, kako gumijasti bomboni nastajajo, in to v obratnem vrstnem redu, od pakiranja v vrečice do mesarjenja, kuhanja in industrijske predelave živalskih kosti ter kož. Vse le zato, da dobimo želatino.

Ta je brez barve in okusa ter v kuhinji precej pripravna, zlasti pri slaščicah, jogurtih in prelivih, vendar pa jo proizvajajo iz tako imenovanih odpadnih delov živali in, resnici na ljubo, prav nič prijetno ni gledati, kako to počnejo v masovnem procesu. Želatino pridobijo zlasti iz prašičev in krav.

Preden boste naslednjič posegli po gumijastih bombonih, tako raje preverite deklaracijo, na kateri najbrž piše, iz česa je sestavljena. Obstajajo seveda tudi bomboni brez želatine …