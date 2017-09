Ayanna Williams iz Houstona v ameriški zvezni državi Teksas ima uradno najdaljše nohte na svetu. To so potrdili tudi predstavniki Guinnessove knjige rekordov.

Vsak od njenih nohtov je dolg 60 centimetrov, vsi skupaj pa kar pet metrov in pol. Pušča jih rasti že 23 let in pravi, da posebnih težav v vsakdanjem življenju nima. Le ko mora obleči kavbojke ...