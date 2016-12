VIDEO: Igrača ukleščila njegov penis

Iz kitajskega mesta Jantaj prihaja novica o bizarni nezgodi malčka, ki ga niso imenovali. Deček je imel hudo smolo, saj se je na njegov penis nekako ujela igrača avto. Dedek in babica, ki sta vnuka pazila, sta tujek skušala odstraniti, a je nesrečni otrok ob tem glasno zajokal. Ni jima preostalo drugega, kot da pokličeta gasilce, ki so povedali, da gre pravzaprav za razmeroma pogost pojav. Avto so razstavili in fantka rešili muk.

Dolgoročnih posledic ne bo imel.